Federica Pellegrini: "No addio al nubilato, in Puglia per un altro motivo"

Federica Pellegrini è tornata alla ribalta della cronaca rosa per un presunto addio al nubilato che i media hanno riferito essersi svolto in Puglia nei giorni scorsi. La campionessa olimpica ha voluto fare chiarezza circa la notizia che si è diffusa recentemente, smentendo una volta per tutte le indiscrezioni circolate. La sportiva ha affidato la sua smentita ad un video pubblicato sui social.

Le parole di Federica Pellegrini

"Volevo tranquillizzarvi visto che in tanti stanno scrivendo che era un mio addio al nubilato", ha affermato la Pellegrini, quindi ha aggiunto: "Ma vi sembra che saremmo state così posate, tranquille?". La risposta dell'ex nuotatrice: "Non penso". Poi Federica ha rivelato che è andata in Puglia con le sue amiche perché c'è stata una prova vestiti importante per le damigelle d'onore. Dunque per il suo vero addio al nubilato bisognerà attendere ancora un po'.