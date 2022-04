Ucraina, la Russia avverte: "C'è il pericolo di una Terza Guerra Mondiale"

La guerra in Ucraina va avanti da ben 62 giorni. Per il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale è un "pericolo reale", anche se l'ipotesi di un conflitto nucleare è "inaccettabile". Non è tardata ad arrivare la reazione del governo ucraino. "Mosca ha perso l'ultima speranza di spaventare il mondo nel suo sostenere l'Ucraina", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Il discorso di un 'reale' pericolo di Terza guerra mondiale significa solo che Mosca avverte la sconfitta", ha aggiunto.

"Putin come Hitler" Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio, è tornato a paragonare Vladimir Putin ad Adolf Hitler. "Tutti nel mondo, anche coloro che non ci sostengono apertamente, concordano sul fatto che è in Ucraina che si decide il destino dell'Europa e della sicurezza globale, il destino del sistema democratico. La Russia - ha detto Zelensky - può spendere enormi risorse per sostenere la guerra e per opporsi anche all'intero mondo libero, ma le lezioni della storia sono ben note: se hai intenzione di costruire un Reich millenario, perdi".