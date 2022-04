Mascherine al chiuso dall'1 maggio: dove resteranno obbligatorie

Novità in Italia su mascherine e Green Pass. Il 30 aprile scade il decreto Covid del 24 marzo e, con lui, l'obbligo di proteggersi naso e bocca al chiuso e sui mezzi pubblici, eccezion fatta per luoghi come scuole, ospedali ed Rsa. Pure la certificazione verde non verrà più richiesta. Il Governo Draghi è stato però sempre chiaro sul fatto che quella data sarebbe stata comunque indicativa, riservandosi la possibilità di prorogare le misure in base alla situazione epidemiologica. Dunque il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi giovedì, preceduto dalla cabina di regia (tampone negativo di Draghi permettendo).