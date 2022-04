Tumore al colon, in arrivo un nuovo farmaco per bloccarlo

Il tumore del colon è la seconda causa di morte per cancro in Italia e, ad oggi, lo strumento migliore per la sua corretta diagnosi è la colonscopia. Sono stati fatti però degli ulteriori passi in avanti nella cura di questo tumore con un farmaco che molto presto potrebbe essere messo in commercio: si tratta del primo che agiscce sulle cellule staminali del tumore. La ricerca, appena pubblicata su Nature cancer, promette grandi cose. I primi risultati positivi, per adesso, sono stati osservati sulla sperimentazione nei topi ma i ricercatori nutrono ottime speranze che prossimamente possa funzionare anche sull'uomo. "La nostra strategia di scoperta di farmaci ha portato alla generazione di MCLA-158, un bAb che innesca specificamente la degradazione del recettore del fattore di crescita epidermico nelle cellule staminali cancerose del recettore 5 positivo", hanno scritto gli studiosi. Il linguaggio è ovviamente molto complesso ma si tratta di un anticorpo (Mcla-158) che l'azienda olandese Meruscon ha chiamato "Petosemtamab", in grado di bloccare la diffusione del tumore anche agli altri organi e rallentarne la crescita sui topi dove erano state impiantate cellule tumorali di malati di cancro al colon.