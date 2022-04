Rischia di perdere il pene dopo averci iniettato cocaina!

Nessun intervento chirurgico

Il paziente si è rifiutato di sottoporsi alla chirurgia per eliminare il tessuto morente. Per salvare l'organo i medici hanno optato per un cocktail di antibiotici per via endovenosa per cinque giorni, seguiti da altri cinque giorni di antibiotici per via orale. I sanitari hanno inoltre medicato il tessuto ulcerato e pian piano le condizioni dell’organo sono migliorate. Una volta guarito il giovane ha lasciato la struttura e non è più tornato. I dottori, che hanno raccontato la vicenda alla stampa locale, non sanno se il pene sia tornato funzionale o meno.