Elon Musk vuole comprare Coca-Cola: "Per rimettere la cocaina"

Elon Musk pronto ad acquistare Coca-Cola. O almeno così ha scritto su Twitter, diventato di recente di sua proprietà, con un commento ironico: "Ora voglio acquistare Coca-Cola, per rimettere la cocaina nella bevanda”. Parole che richiamano un documento storico pubblicato dal National Institute of Drug Abuse. A quanto pare la cocaina era legale nel 1885 quando John Pemberton, un farmacista di Atlanta, produsse per la prima volta l’iconica bevanda. Pare che la ricetta originale, cambiata poi agli inizi del 1900, contenesse un estratto di cocaina ottenuto dalle foglie di coca.