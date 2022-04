Smartphone e salute: quanto tempo dovrebbe stare spento

Lo smartphone ormai fa parte della nostra vita quotidiana, ma un uso eccessivo dell'apparecchio potrebbe danneggiare la nostra salute, creando delle dipendenze. Per vivere una vita migliore però non è necessario rinunciarvi. Stando ad una recente ricerca della Ruhr Universitat Bochum basta ridurre il tempo di utilizzo del cellulare. In base alle stime un adulto su tre passa, in media, tre ore al giorno con il suo telefono mobile. Si trascorre del tempo sui social media, si utilizzano le app, si cercano notizie, per non parlare poi dei videogiochi...