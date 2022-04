Anna Falchi sui suoi 50 anni: "Fiorello mi ha tradita, il mio primo dolore d'amore"

Anna Falchi si è raccontata in esclusiva su Oggi parlando delle sue storie d'amore dopo aver compiuto 50 anni lo scorso 22 aprile. "Fiorello? Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto". L'attrice ha poi speso parole affettuose per l’ex marito Stefano Ricucci: "È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita. Ma dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via". Poi su Andrea Ruggieri, con cui è legata da più di dieci anni. e sulla decisione di convivere insieme: "È un’esperienza che ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così". Infine sull’imprenditore Denny Montesi, da cui è nata l’unica figlia Alyssa: "Lo considero parte della mia famiglia, un parente acquisito. È una persona su cui posso contare".