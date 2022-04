Corea del Nord, Kim Jong-un: "Se necessario faremo uso di armi nucleari"

Nuova minaccia da parte di Kim Jong-un. Il leader nordcoreano ha parlato di uso preventivo delle sue armi nucleari per contrastare le forze ostili, spronando gli alti ufficiali militari sulla necessità di "mantenere l'assoluta superiorità" delle forze armate dello Stato eremita contro i Paesi nemici. Pyongyang, ha aggiunto il politico, deve essere in grado di "contenere e frustrare in via preventiva e completa tutti i tentativi pericolosi e le mosse minacciose, se necessario". Kim ha rimarcato che "il Paese deve continuare a costruire il suo arsenale in modo da poter avere la travolgente forza militare che nessuna forza al mondo può provocare".