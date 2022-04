Covid, mascherine, Green Pass, smart working: le novità dall'1 maggio

Dal primo maggio entrerà in vigore una nuova Ordinanza del ministero della Salute riguardante i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L' obbligo di indossare le mascherine rimarrà fino al 15 giugno, ma solo per alcuni luoghi e categorie di lavoratori. Successivamente si prospetta un nuovo allentamento delle misure. "L'obiettivo ora è quello di una convivenza col virus che non provochi più pressone sugli ospedali", ha riferito il sottosegretario Andrea Costa.

Per chi volesse usufruire di servizi in tali strutture (teatri, cinema locali d'intrattenimento) stando alle indicazioni che si leggono nell'Ordinanza ministeriale, occorrerà munirsi di mascherina tipo FFP2 . L'obbligo vale inoltre per gli spettacoli che si svolgono al chiuso, in sale da concerto, locali di musica dal vivo e luoghi assimilati.

Il nuovo provvedimento sottolinea che occorre indossare la mascherina tipo FFP2 per accedere a "aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali; treni per il trasporto passeggeri interregionali, intercity, intercity notte e Alta Velocità". Le medesime regole valgono anche per gli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, così come per i mezzi di trasporto scolastico.

In questo caso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione vale per tutti : lavoratori, utenti, visitatori. Destinatari del provvedimento oltre agli ospedali anche le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le Rsa, le strutture riabilitative, le strutture di ospitalità e lungodegenza.

Le protezioni sanitarie da adottare cambiano in questo caso se si è in presenza di eventi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Il provvedimento del ministero della Salute chiarisce che c'è obbligo di indossare la FFP2 sole nel caso in cui l'evento si svlegesse in una struttura al chiuso . Si raccomanda comunque l'uso del dispositivo di protezione all'aperto in presenza di assembramenti.

Bar e Ristoranti, Negozi

Sono finiti i tempi in cui non si poteva andare a cena o solo prendere un caffé senza mettere la mascherina. A partire dal primo maggio, chi vorrà potrà non indossarla. Nei negozi non sarà necessario mettere il dispositivo di protezione, anche se è fortemente raccomandato utilizzarlo nel caso di assembramenti.

Uffici pubblici e Mensa

La mascherina non sarà più obblligatoria in banche o alle poste, ma c'è sempre il consiglio di utilizzarla ad esempio in ascensore, o dove c'è contatto con il pubblico, o quando ci si trova al chiuso in presenza di molte altre persone. Il ministro Renato Brunetta ha riferito che l'utilizzo dei dispositivi di protezione è raccomandato quando ad esempio si è in fila.

Chiese

La Cei ha dichiarato che: "L'uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi". L'uso delle FFP2 rimane per le attività che si svolgono al chiuso. Dal primo maggio non è necessario il Green Pass per eventi svolti nelle parrocchie.

Scuola

Nell'ordinanza firmata dal ministro Speranza non si spefica in merito ma le mascherine in classe continueranno ad esserci in virtù di precedenti provvedimenti. Esentati dall'obbligo i bambini sotto i sei anni.

Smartworking semplificato

Un emendamento in Commissione Affari Sociali ha introdotto la proroga del regime di tutela dei lavoratori fragili e la proroga dal 30 giugno al 31 agosto dello smartworking semplificato per il settore privato. La possibilità di accedere da remoto non sarò però uguale per tutti i lavoratori.