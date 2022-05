Francesca De André in tragiche condizioni: "Ho subito una grave violenza"

Francesca De André vittima di violenza. La nipote di Fabrizio, ex concorrente di alcuni reality show ed ex opinionista di Barbara d'Urso, lo ha confidato su Instagram. "Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo - ha scritto nelle storie - e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire".

Dramma per Francesca De André

La 32enne ha aggiunto: "Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…)". La figlia di Cristiano De André ha poi concluso: "Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno, vostra Fra”.