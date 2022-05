Covid, Bill Gates: "Il peggio della pandemia non è ancora arrivato"

Il peggio della pandemia da Covid-19 deve ancora arrivare. Parola di Bill Gates. Il filantropo miliardario in un'intervista al Financial Times ha affermato che esiste il rischio di una variante "ancora più contagiosa e letale". L'informatico ha puntualizzato: "Non voglio essere una voce di sventura, ma il rischio che il peggio di questa pandemia debba ancora venire è ben oltre il 5%". Gates ha chiesto ai Governi di non trascurare il problema virus nonostante la guerra in Ucraina.