Regina Elisabetta, le ultime notizie preoccupano: "Potrebbe non farcela"

La Regina Elisabetta si appresta a festeggiare i suoi 70 anni di regno - un vero record - ma le ultime notizie sulle sue condizioni di salute preoccupano tutti i sudditi e non solo. "Potrebbe non farcela", ha insinuato qualcuno al Mirror. Di recente la 96enne ha dovuto fare i conti con il Covid-19 e diversi acciacchi dovuti all'età. La monarca è riapparsa in pubblico qualche giorno fa ma secondo i tabloid inglesi i festeggiamenti per il Giubileo di platino potrebbero essere a rischio. Al momento da Buckingham Palace né una conferma né una smentita.