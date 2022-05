Bebe Vio annuncia: "Ho già il doppio cognome"

Il 27 aprile scorso la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che ha dichiarato illegittima la norma con la quale si attribuisce in modo automatico ai figli il cognome paterno. I genitori potranno attribuire quindi entrambi i cognomi o accordarsi su quale dare alla prole. Una decisione che da molti è stata definita 'storica', ma non per la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio che, a sorpresa, ha rivelato sui social di aver già il doppio cognome.