A Bari il convegno “Lo sport non è di pochi ma per tutti”

A Bari si è svolto un tavolo di confronto per sottolineare il ruolo dello sport nel sociale e ribadire il principio del diritto allo sport per tutti, senza distinzioni, fornendo un servizio fondamentale alla collettività. In mattinata presso il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia di Bari si è svolto il convegno “Lo sport non è di pochi, ma per tutti” davanti decine di studenti liceali.