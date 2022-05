Shanghai da horror: uomo portato in obitorio, ma era vivo

Orrore a Shanghai: un anziano signore, dopo essere stato dichiarato morto, è stato trasportato da un'agenzia delle pompe funebri all'obitorio. Successivamente si è scoperto che l'uomo in questione non era affatto deceduto. Il quotidiano cinese Shine riporta che il fatto è accaduto nel distretto di Putuo nel pomeriggio di domenica 1 maggio. Sui social media sono circolati diversi video dell'uomo avvolto in un telo giallo mentre gli addetti alle pompe funebri lo trasportavano fuori dalla casa per anziani in cui risiedeva a Xinchangzheng.