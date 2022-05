Adesca bambini travestito da Sailor Moon: allarme a Roma

Un uomo travestito da Sailor Moon si aggira tra i parchi di Roma con l'intento di avvicinare i bambini, quindi fare degli atti osceni in pubblico. Non si comprende bene chi si nasconda dietro quella maglietta bianca, gonnellino e alla parrucca blu. Potrebbe esssere un uomo o un ragazzo. Gli abitanti dei quartieri capitolini hanno ripreso la scena in dei brevi filmati, ma sono in tanti anche ad aver scattato delle immagini che sono poi diventate virali sui social.