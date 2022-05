Usa: la Corte Suprema voterà per abolire il diritto all'aborto

La Corte suprema americana intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Lo rivela Politico, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice Samuel Alito sul parere della maggioranza dei saggi. Il documento è un ripudio "totale e fermo" della storica sentenza Roe vs Wade e di una successiva decisione del 1992 - Planned Parenthood vs Casey - che in gran parte confermava il diritto. "Riteniamo che 'Roe e Casey' debba essere annullata", si legge nella bozza intitolata 'Parere della Corte'. "È tempo di dare ascolto alla Costituzione e restituire la questione dell'aborto ai rappresentanti eletti del popolo", sottolinea il documento.