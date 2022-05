Ucraina, reggimento Azov: "Su acciaieria bombe non stop"

Il racconto del vice comandante

"Non posso dire con certezza quanto è rimasto e per quanti giorni, ma posso assicurare che stiamo razionando, con molta paura di restare senza acqua e cibo e specialmente munizioni", ha affermato Palamar, spiegando che il reggimento sta condividendo "qualunque cosa abbiamo con i civili". "Nella peggiore delle ipotesi, se restassimo senza cibo, cacceremo gli uccelli e faremo qualunque cosa solo per resistere", ha dichiarato. Palamar ha inoltre ribadito che "al momento l'intero territorio della fabbrica è sotto il nostro controllo e la nostra difesa è lungo il perimetro dell'acciaieria, stiamo tenendo la difesa".