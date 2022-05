Covid, multata perché non vaccinata: ma era morta nel 2004

L'Agenzia delle Entrate sta inviando da mesi ormai degli avvisi sanzionatori agli over 50 che non si sono sottoposti a vaccinazione anti-Covid. Lo ha mandato anche ad una signora, che però era morta nel 2004. Alla defunta è stata recapitata a casa una multa da 100 euro per non aver fatto il vaccino anti-Covid. La notizia dell'incredibile errore è stata data dal quotidiano La Nuova Sardegna. Protagonista della storia è la signora Maria Sedda di Lula (Nuoro), che è deceduta quando non aveva ancora compiuto 38 anni. La comunicazione è arrivata alla defunta signora il 9 marzo scorso. La figlia Antonella ha aperto la missiva e, dopo aver letto la richiesta, ha deciso di rivolgersi ad un legale.