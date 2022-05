Morto un altro manager di Gazprom: "caduto dalla scogliera"

Quinto manager di Gazprom morto in pochi mesi. Sembra che all'interno della società russa si stia consumando una strage senza fine. Andrei Krukowski, direttore di un resort sciistico di proprietà del gigante russo del gas, è deceduto "cadendo da una scogliera" a Sochi. A riportare la notizia sono diversi media internazionali, sottolineando che l'episodio è stato subito definito come un incidente, ma ricordando allo stesso tempo che si sono registrate altre morti di manager legati a Gazprom negli ultimi tempi. Secondo Cnn: "Sono almeno sei i casi di uomini d'affari russi morti in circostanze sospettenegli ultimi tre mesi".