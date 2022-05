Chi è la madre di Elon Musk e perché è famosa

Al Met Gala 2022 Elon Musk, attualmente single dopo la fine della tormentata love story con la cantante Grimes, si è presentato con la madre Maye. Una scelta che ha destato la curiosità di molti: chi è la donna e cosa fa nella vita? Maye Musk è nata il 19 aprile 1948 a Regina, in Canada, ed è una modella. Nel 1950 si è trasferita con tutta la famiglia - il padre era un archeologo - in Sudafrica. Qui ha iniziato a lavorare nel mondo della moda da adolescente, partecipando a diverse sfilate e posando per alcuni cataloghi pubblicitari. A 20 anni ha vinto il concorso di Miss Sudafrica.

Il matrimonio con Errol Musk Nel 1970 Maye ha sposato Errol Musk, ingegnere che ha conosciuto al liceo. La coppia ha avuto tre figli: Elon, Kimbal (oggi chef e ristoratore affermato) e Tosca (che lavora nell'industria cinematografica). Il matrimonio è durato fino al 1979: dopo il divorzio Maye ha ripreso a darsi da fare come indossatrice. Nel frattempo si è laureata in Dietetica presso l'Università di Pretoria e successivamente ha conseguito un Master all'Institute of the Orange Free State.