Concorrente di Britain's Got Talent paralizzato dopo un numero infuocato

Jonathan Goodwin, concorrente di Britain's Got Talent, è rimasto paralizzato dopo un incidente nel corso di una performance. Una delle sue acrobazie incredibili è finita male: il performer ha rischiato di morire. A raccontare il dramma la sua fidanzata, Amanda Abbington. L'escapologista avrebbe dovuto liberarsi da una camicia di forza mentre era capovolto a 10 metri d'altezza con due auto in fiamme, come lui sospese, che gli oscillavano pericolosamente al suo fianco.