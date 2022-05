Kim Kardashian ai Met: nessuna foto del lato B: svelato il motivo

Kim Kardashian è tornata a far parlare di sé per il bellissimo abito indossato al Met Gala di New York, che è appartenuto alla diva delle dive Marylin Monroe. Non un outfit qualunque, bensì un vero e proprio pezzo unico, soprannominato Happy Birthday Mister President dress. Infatti, proprio con questo attillatissimo vestito, la star aveva cantanto gli auguri di buon compleanno all'allora presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Una scena, ripresa dalle telecamere, poi diventata iconica. Kim Kardashian è riuscita a comprare l'abito per la cfra di 4,81 milioni di dollari.