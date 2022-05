Covid, mascherine al lavoro fino al 15 giugno: regole confermate

Fino al 15 giugno le mascherine rimangono obbligatorie sul lavoro (al chiuso e all'aperto): la decisione è stata confermata dal vertice tra governo, sindacati e imprese tenutosi il 4 maggio, in merito alla proroga del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid nei luoghi di lavoro. Tale obbligo è valido solo per il settore privato nei casi di condivisione di ambienti di lavoro. Cosa diversa invece qualora l'attività lavorativa si svolgessse in maniera individuale.