Bimba di 2 anni attaccata da coyote in spiaggia: ferite al capo

Una bambina di due anni è stata aggredita da un coyote mentre giocava in spiaggia con un altro bambino e alla presenza di due donne. L'aggressione è avvenuta ad Huntington Beach, in California , nei giorni scorsi. La scena agghiacciante è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dislocate nel lido. Le immagini sono state poi pubblicate e diffuse da Fox News. Grazie ai video si è visto che l'animale è sbucato dal nulla, quindi si è avventato contro la bimba. L'attacco si è consumato in un tempo brevissimo: appena 12 secondi .

Le condizioni della bambina

Immediato l'intervento dei presenti che hanno fatto di tutto per sottrarre il corpo della piccola alle fauci del coyote, quindi metterlo in fuga. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove ha ricevuto le adeguate cure. Le sue condizioni non appaiono gravi, non è in pericolo di vita, sebbene abbia riportato ferite alla testa e al collo. La polizia locale ha fatto sapere che ha individuato due esemplari di coyote a sud di Los Angeles, che sono stati abbattuti: uno di loro è proprio quello che ha aggredito la bambina. A confermarlo il test del Dna.