Fedez indossa un orologio di lusso al Met: marca e costo

Chiara Ferragni e Fedez sono stati tra le star più attese al Met Gala 2022 , il celebre evento che si è tenuto qualche giorno fa al Metropolitan Museum di New York. Sul red carpet hanno sfilato con abiti della maison dell'amica Donatella Versace, strappando la scena alle star internazionali come Kim Kardashian (che ha incantato con un abito appartenuto a Marylin Monroe), Blake Lively e tanti altri. L'outfit scelto dal prossimo giudice di X Factor celava però un particolare che non tutti hanno notato: un orologio extralusso .

Fedez, quanto costa l'orologio indossato al Met

In tema Gilded Glamour, sia Fedez che Chiara Ferragni hanno celebrato con i loro look la sfavillante età dorata di fine Ottocento. In alcuni momenti della serata, il cantante ha mostrato anche il suo costoso accessorio firmato dalla maison Hublot. I meglio informati riferiscono che il prezioso indossato da Fedez al Met Gala è un Big Bang Unico Sapphire Baguettes. In total silver, ha due grandi cronometri ed un valore straordinario. Sui portali che vendono gioielli di lusso, questo orologio è venduto ad un prezzo che oscilla dai 50mila euro ai 100mila euro. Un oggetto che solo in pochi quindi possono permettersi.