Galleria Borghese: visitatrice cade e danneggia la tela di Guido Reni

Spiacevole disavventura alla Galleria Borghese di Roma. Una visitatrice, a quanto pare una persona anziana, è inciampata danneggiando un quadro di Guido Reni. Al momento non è chiaro se la caduta sia stata causata da un malore o da un allestimento che aveva già provocato altre cadute in precedenza. La signora ha urtato la tela San Francesco riceve le stimmate provocando una lieve lacerazione superficiale. Si parla di una fessura di circa quattro centrimetri. Il personale di custodia, presente con tre unità nella sala, pur soccorrendo immediatamente la donna non ha fatto in tempo ad evitare l'incidente.