Madonna scrive a Papa Francesco: "Perché voglio incontrarti"

Madonna vuole incontrare Papa Francesco. La regina del pop internazionale ha chiesto un incontro via Twitter. "Ciao Papa Francesco", ha cinguettato la cantante taggando l’account del Pontefice. "Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Non mi confesso da decenni. È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto. Cordialmente, Madonna", ha aggiunto. Già nel 2015 Lady Ciccone aveva richiesto un confronto durante un'intervista televisiva senza ricevere mai risposta.