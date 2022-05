Pilota senza patente, volo Virgin torna indietro dopo il decollo

Un volo Virgin Atlantic è stato costretto a tornare indietro dopo che il copilota ha rivelato di non aver superato il suo ultimo test di volo. L'aereo era partito per Londra in direzione New York ma 40 minuti dopo la partenza, quando si trovava sul cielo d'Irlanda, è stato costretto a tornare indietro. I passeggeri sono atterrati negli Stati Uniti con circa tre ore di ritardo.