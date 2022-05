Musk: raccolti 7 miliardi per comprare Twitter

Elon Musk ha rivelato di aver raccolto la cifra di 7,14 miliardi di dollari per l'acquisizione di Twitter. All'operazione hanno partecipato anche il fondatore di Oracle Larry Ellison, la piattaforma di criptovalute Binance ed ancora le società di asset management Fidelity, Brookfield e Sequoia Capital. Il proprietario di Tesla ha come obiettivo quello di puntare anche al coinvolgimento degli attuali azionisti, concedendo loro l'opzione di contribuire con le loro azioni all'operazione di acquisizion. Ci sarebbero trattive con il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, per reperire ulteriori fondi.