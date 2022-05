Wanda Nara a cuore aperto: "Tradimento? Che male mi ha fatto!"

Wanda Nara è tornata a parlare di affari di cuore su Instagram. "Perdoneresti mai un tradimento?", ha chiesto un follower. "Non ho mai potuto perdonarlo ma ammiro la gente che lo fa - ha risposto la moglie di Mauro Icardi - Riesco ad avere eccellenti relazioni con i miei ex però do talmente tanto nelle relazioni che non posso perdonare. Che male mi ha fatto!".