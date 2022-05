"Nulla potrà farci più paura": la dedica di Fedez alla Ferragni

Era il 6 maggio del 2017 quando Fedez si inginocchiava davanti a Chiara Ferragni sul palco dell'Arena di Verona per chiederle di sposarlo, mandando il pubblico in delirio. Una scena romantica di cui si discute ancora a distanza di cinque anni, perché il cantante ha voluto ricordare quel momento, condividendo nelle scorse ore un post raffigurante la scena iconica.

La dedica di Fedez per Chiara Ferragni

"Cinque anni fa all'Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevole che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all'altro e nulla potrà farci più paura". In questi ultimi anni la vita dei Ferragnez è cambiata molto: prima l'arrivo di Leone (che oggi ha quattro anni, poi quello di Vittoria. Ma non solo gioie per la coppia più amata dello starsytem, anche dei dolori. Fedez ha scoperto qualche mese fa di avere un tumore neuroendocrino al pancreas, che è stato asportato. La vita è ripresa e la coppia ha incanto al Met Gala 2022, subito dopo un incontro con Damiano dei Maneskin.