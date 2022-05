Mattarella condanna la Russia: "Guerra brutale e violenta"

ROMA - Non usa mezze misure Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, nel condannare l'invasione russa dell'Ucraina: "In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale - scrive il capo dello Stato in occasione della 93ª adunata nazionale degli Alpini - alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno".