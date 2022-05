Zelensky premia Patron: cane anti-mine diventato eroe nazionale

Mentre le navi russe si avvicinano sempre più alle coste ucraine e c'è grande attesa per le parole del presidente russo Vladimir Putin alla parata del 9 maggio, Volodymyr Zelensky ha conferito un premio a Patron, un Jack Russell Terrier, che è diventato molto famoso nel suo Paese per aver scoperto centinaia di mine da qaundo è iniziata la guerra Russia-Ucraina. ll cane sminatore è diventato negli ultimi giorni una vera celebrità per il lavoro svolto nello sminare alcune zone della città di Chernihiv.