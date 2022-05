Ucraina, Putin alle truppe: "Combattete per la nostra sicurezza"

Nel settantacinquesimo giorno della guerra tra Russia e Ucraina, a Mosca si svolge la grande parata militare per festeggiare il Victory Day, ovvero l'anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver fatto un preambolo storico, il presidente Vladimir Putin ha affermato: "Mi rivolgo alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass: voi combattete per la sicurezza della patria e per il futuro", affinché "non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti".