Tv russa hackerata: messaggi contro la guerra

Attacco hacker alla tv russa nel Victory Day. Nella mattinata del 9 maggio in alcuni canali televisivi sono comparsi in onda messaggi contro la guerra in Ucraina. "Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo, No alla guerra", si è letto su Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal e altri.