New York, da Christie's asta record per la Marilyn di Warhol

Marilyn Monroe da record. Una serigrafia del suo ritratto "Shot Sage Blue Marilyn" è stata battuta da Christie's per 195 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte americana venduta all'asta. L'opera ha così scalzato dal podio "Les Femmes d'Alger (Version O)", capolavoro del 1955 di Pablo Picasso venduto per 179,4 milioni nel 2015, sempre da Christie's a New York. Resta però inarrivabile la pole position dell'opera più cara di ogni tempo: è "Salvator Mundi" di Leonardo da Vinci. Il dipinto è stato acquistato nel 2017 per 450 milioni di dollari dal Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi.