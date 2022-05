L'incredibile scoperta su un meteorite: è stato trovato del Dna!

Una nuova, incredibile, scoperta arriva dallo spazio. Alcuni ricercatori dell'Università dell'Hokkaido, in Giappone, hanno trovato in campioni di meteoriti i quattro mattoni fondamentali del Dna. Usando sofisticate tecniche di analisi, gli scienziati hanno rintracciato nei sassi venuti dallo Spazio le due componenti strutturali della catena a doppia elica. Il lavoro è stato pubblicato su Nature Communications e rafforza la teoria della panspermia , secondo la quale la vita sulla Terra sarebbe iniziata grazie ad alcuni semi sparsi per l'Universo.

Cosa dicono i ricercatori giapponesi

"Il rilevamento della citosina è sorprendente, perché la citosina è relativamente instabile e può reagire con l'acqua", ha fatto sapere Yasuhiro Oba, professore associato presso l'Institute of Low Temperature Science dell'Università di Hokkaido in Giappone. Ora gli studiosi hanno in programma di cercare nucleobasi direttamente sugli asteroidi, invece che su meteoriti arrivate sulla Terra, per evitare quel minimo rischio di contaminazione possibile.