Cina, il cielo si tinge di rosso: cos'è successo

Il fenomeno del cielo rosso: la spiegazione

Sebbene in tanti hanno ritenuto che quello del cielo tinto di rosso fosse un brutto presagio, in realtà c'è una spiegazione scientifica a ciò che è accaduto nei giorni scorsi in Cina. Pare che a causare questo femoneno sia stata l'attività particolarmente intensa dei pescherecci della zona, unita alla massiccia presenza di particelle nell'atmosfera. Si tratterebbe quindi di rifrazione. Le luci di posizione delle imbarcazioni in quella zona sono infatti rosse, un colore che ha la lunghezza d'onda più ampia nello spettro visibile.