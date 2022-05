Pussy Riot, Alyokhina fugge dalla Russia travestita da rider

Maria Alyokhina, un membro delle Pussy Riot, è fuggita dalla Russia, dove aveva fatto perdere le sue tracce, per questo dichiarata latitante dallo scorso aprile. A riferirlo è stato il legale della donna all'agenzia Interfax. Stando al New York Times, la ragazza si nascondeva in Russia, nell'appartamento di un'amica a Mosca.