La Finlandia annuncia l'adesione alla Nato: "Sì, senza indugio"

"La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio", questo l'annuncio del presidente finlandese Sauli Niinistö e della premier Sanna Marin. La decisione definitiva verrà annunciata domenica. "Durante questa primavera si è svolta un'importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla Nato", si legge nel comunicato dove viene sottolineato che "c'è voluto del tempo per lasciare che il Parlamento e l'intera società prendessero posizione sulla questione. È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali con la Nato e i suoi Paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto dare alla discussione lo spazio necessario. L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia".