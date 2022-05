Shock a Roma: uomo con la Maserati danneggia Trinità dei Monti

Vandali in azione a Roma. Un uomo, a bordo di una Maserati, per cause in corso di accertamento, è andato a colpire la celebre scala simbolo della Capitale danneggiando alcuni gradini e poi si è dato alla fuga. Gli agenti della Polizia Locale, I Gruppo Trevi, hanno attivato immediatamente le indagini del caso e, grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, hanno acquisito gli elementi utili per il rintraccio del veicolo.