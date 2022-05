'Churro proibito': trovata una misteriosa creatura marina

Una misteriosa creatura marina è stata rinvenuta su una spiaggia irlandese. Un'immagine del bizzarro animale - lungo, magro e grigiastro - è stata caricata sul portale social Reddit, dove gli utenti si sono scatenati con le diverse teorie e ipotesi. "Qualcuno può aiutarmi a identificarlo?", ha chiesto chi ha caricato la foto. Sono state trovate delle somiglianze con il churro , il famoso biscotto tipico della cucina iberica, e per questo il mostriciattolo è stato ribattezzato 'churro proibito' . Per altri si tratta ironicamente di un Goa'uld, una specie aliena presente nella serie televisiva Stargate.

Il 'churro proibito' è un pesce ago?

A detta di altri, invece, non è un animale, bensì una parte di un animale, magari "la coda di uno scorpione di mare". Per alcuni potrebbe essere un'aguglia, anche se questi pesci sono generalmente più grossi e presentano una punta vistosa. Alla fine l'ipotesi che ha messo d'accordo tutti e pure chi ha ritrovato il 'churro proibito': potrebbe trattarsi di uno Syngnathus acus, conosciuto comunemente come pesce ago, molto noto dalle parti di Gran Bretagna e Irlanda.