Genitori fanno causa al figlio per non aver dato loro un nipote

Clamorosa vicenda in India. Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, hanno citato in giudizio il loro unico figlio e sua moglie per non aver dato loro un nipote dopo sei anni di matrimonio. La coppia, come riporta il Times of India, ha chiesto che il figlio dia loro un nipote entro un anno. In caso contrario, pretende un risarcimento del valore di circa 615mila euro.