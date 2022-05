Incredibile, l'Acquaman Jason Momoa prende il sole a Fregene! Ecco dove

FREGENE - Jason Momoa è in tour nella capitale e ha fatto tappa anche sul litorale, ritrovandosi a Fregene insieme ad una folta compagnia. L'attore statunitense ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram dal noto locale Singita. Dalla spiaggia, Aquaman ha voluto lanciare un forte messaggio plastic-free: "Grazie Alexandra, ti sono grato che ti prendi sempre cura del mio ohana mahalo e per avermi presentato Marco al Singita, sta facendo un'enorme differenza vietando e rifiutando di vendere plastica monouso. Un vero pioniere che crea paradisi in tutto il mondo". Una giornata ecologica per Momoa in Italia per promuovere le iniziative a favore della natura e del clima.