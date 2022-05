Antonella Fiordelisi, l'estate è arrivata: sexy sirena alle Baleari

Per Antonella Fiordelisi l'estate è ufficialmente iniziata! La sexy modella e influencer, con un passato nel mondo della scherma, è volata alle Baleari per trascorrere qualche giorno di sole e mare. Prima Ibiza, poi Formentera: la 24enne ha messo in mostra le sue curve da capogiro con bikini striminziti. Immagini che hanno fatto il pieno di like sui social network, dove la bella salernitana è seguita da oltre un milione di follower. Per la Fiordelisi tanto relax e divertimento con l'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e il suo fidanzato Federico Chimirri (ex concorrente di Masterchef ed ex flirt di Silvia Provvedi) e l'amico Gianluca Benincasa.