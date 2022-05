"Un quadro scomparso di Picasso a casa dell'ex first lady delle Filippine"

Un dipinto scomparso di Pablo Picasso è stato avvistato nella casa della famiglia di Imelda Marcos, l’ex first lady della Filippine e oggi madre del neoeletto presidente Ferdinand Marcos Jr., detto BongBong. Il quadro, “Donna sdraiata IV” è apparso nel filmato dei festeggiamenti per la vittoria di Marcos: secondo Andy Bautista, ex capo di una squadra incaricata di ritrovare i tesori del dittatore Marcos (padre di BongBong e marito di Imelda), si tratta dell'originale. "Questo dipinto vale circa 146 milioni di euro. Non sappiamo la qualità di questo dipinto, ma Picasso è un maestro della pittura e questo è un pezzo molto prezioso. Spero che si possa esaminare la questione con l'Ufficio del procuratore generale", ha rivelato.

La famiglia Marcos e Picasso

In realtà i Marcos un tempo possedevano effettivamente il quadro, come mostrato pure in un documentario. Ma quando il PCGG, l’agenzia governativa creata appositamente per recuperare i miliardi saccheggiati dalla famiglia, ha fatto irruzione nelle varie proprietà, il dipinto non è stato trovato. Imelda, il marito e i figli hanno trascorso poi decenni in esilio alle Hawaii dopo che la rivoluzione ha rovesciato il regime e li ha costretti a fuggire dalle Filippine. Ferdinand Marcos Jr è stato eletto di recente nuovo presidente del Paese e ha promesso che sarà il leader di tutti i filippini: "Giudicatemi per le mie azioni non dai miei antenati".