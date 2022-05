La Russia minaccia il Regno Unito e punisce la Finlandia

"Tre minuti per eliminare il Regno Unito, dieci secondi per spazzare via la Finlandia": ne è sicuro Alexei Zhuravlev, componente della Duma e collaboratore di Vladimir Putin, che è tornato a minacciare l'Europa con il nuovo missile Saitan 2. La richiesta della Finlandia di entrare nella Nato non è piaciuta ai russi che hanno deciso di sospendere le esportazioni di elettricità. Non solo Zhuravlev, pure la tv di Mosca continua a parlare di probabili attacchi nucleari ai danni degli altri Paesi europei. Un modo, a quanto pare, per convincere tutti a smetterla di fornire aiuti e assistenza all'Ucraina.