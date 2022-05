La terra continua a tremare in Italia. Dopo la Toscana scosse di terremoto sono state avvertite in Sicilia. Sabato 14 maggio una scossa di magnitudo 3.6 è avvenuta nella zona di Lampedusa e Linosa. Il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma alle ore 12.40 ad una profondità di 10.1 km. "Al momento non si registrano danni né problemi alle persone, se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini", ha fatto sapere Totò Martello, sindaco delle due isole.